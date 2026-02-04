世界先進Q1毛利率拚30% 新加坡廠進度超前

世界先進（5347）昨召開法說會，世界先進董事長方略表示，AI浪潮推升半導體需求激增，世界先進將與客戶策略合作、商討價格調整，共創雙贏。（世界先進提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨召開法說會，預估今年第一季出貨量將季增1%至3%，但受產品組合改變影響、部分長約到期，產品平均銷售單價將季減3%至5%，產能利用率80%至85%，毛利率將介於28%至30%；針對價格走勢，董事長方略表示，AI浪潮推升半導體需求激增，成熟製程供給也吃緊，世界先進將與客戶策略合作、商討價格調整，共創雙贏。

對於新加坡12吋廠進度，方略表示，目前該廠依計畫進行中，甚至比預期進度提前，過去3、4個月間，已依進度移入首批機台設備超過200台，約有600位經過訓練的工程師前往進行設備安裝與流程設定，預計今年6、7月將對客戶送出首批樣品，希望年底前通過驗證，預計明年第一季量產，目前產品需求健康且強勁，估產能提升可達滿意水準，2028年達損益平衡可期。對於與台積電（2330）策略合作細節、新加坡廠特定產品，方略回應不便透露。

請繼續往下閱讀...

法人關切AI是否帶動電源管理IC供不應求？方略表示，AI應用及投資浪潮推升半導體需求全面大增，且商用、工業、車用半導體的庫存修正趨於健康。成熟製程產能受先進製程某種程度排擠與本身需求強勁雙重影響，供需吃緊，世界先進早已布局AI伺服器、資料中心相關電源管理IC技術，目前產能供不應求。細線寬製程與分離式元件目前產能滿載，且還有相當多需求出現，預期這條產品線出貨今年將呈雙位數成長。

世界先進去年資本支出達600億元，今年預估也達600~700億元，全年折舊約年增12%，達96.2億元；方略強調，針對生產線進行大規模投資，成本也會增加，需藉合理價格適度反映成本，價格會與客戶商討，進行有價值的銷售管理，邁向雙贏，若產能全滿，30%以上毛利率預期可達成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法