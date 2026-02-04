1月營收153億創新高 南亞科噴發年增6倍

南亞科（2408）受惠記憶體漲價缺貨，昨公布一月營收153.09億元，月 增27.39%、年增608.02%，表現亮眼，呈現月與年雙成長，並續創單月營收新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM大廠南亞科（2408）受惠記憶體漲價缺貨，昨公布一月營收153.09億元，月增27.39%、年增608.02%，表現亮眼，呈現月與年雙成長，並續創單月營收新高。

長江存儲提前擴產 記憶體股續跌

市場傳出中國記憶體廠長江存儲擬將原定2027年開出的新產能，提前至2026年下半年量產，利空消息衝擊南亞科股價續跌，昨收277.5元，下跌16.5元、跌幅5.61%，為連二跌，昨成交量17.5萬張，三大法人賣超量收斂，外資小賣706張、投信買超530張、自營商賣超707張。

南亞科日前法說會時預估，今年因DRAM市況供給增加有限，市場將持續供不應求，多種產品預期將持續缺貨，南亞科第一季報價續漲，獲利還會上升，整體需求展望偏正向，上半年熱絡、下半年將有季節性消費帶動，預期全年表現「還不錯」。目前市場最缺貨DDR4與低功耗DDR4，南亞科去年第四季共占營收比重達7成。

AI測試助推 精測1月營收創高

另測試介面廠精測（6510）昨公布一月合併營收4.54億元，月增16.2%、年增19.3%，呈現月與年皆雙成長，並創歷史新高；精測昨股價先行反映利多，逆勢漲停以3775元作收，一舉漲340元，創新天價。

精測說明，營收主要動能來自於人工智慧（AI）、應用處理器（AP）及相關晶片測試服務需求強勁，推升測試介面板的使用量大幅成長。展望2026年，隨著晶片設計與封裝技術的難度同步提升，測試環節已成為提升良率與測試效能的技術門檻，精測將持續投入高頻寬、高功率測試需求的研發，滿足客戶日益複雜的測試需求，同時提升公司在全球測試市場的競爭優勢。

