建稀土試量產線 經部拚3年5成自主

經濟部今年首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，支持產業界尋求關鍵礦物替代或減量及多元關鍵礦物供應。圖為稀土開採示意圖。（美聯社資料照）

首度啟動關鍵礦物替代計畫

〔記者廖家寧、林菁樺／台北報導〕台美在本次「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）期間簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，有鑑於稀土對供應鏈安全至關重要，雙方達成加強稀土供應鏈布局共識；經濟部除支持工研院等法人科專投入稀土自主研發與試量產線以滿足五成本土需求外，也在今年首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，支持產業界尋求關鍵礦物替代或減量及多元關鍵礦物供應等，強化稀土供應鏈安全穩定。

經濟部長龔明鑫指出，台美共識將加強在關鍵礦物開採、提煉及電子廢棄物回收技術等領域合作，美國已在全球投資關鍵礦物礦源，並願協助台灣掌握礦源，與台灣等夥伴國共同在第三地布局稀土生產。

在強化稀土供應鏈穩定方面，經濟部除支持工研院等法人科專投入稀土自主研發與實驗線技術，規劃在三年內建置試量產線，以滿足五十％本土需求外；也在今年首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，優先布局無機電子元件、光學鏡頭、高阻／抗熱陶瓷複合材料、無重稀土馬達等高階金屬氧化物。

經濟部產發署指出，關鍵礦物的產品化材料廣泛用在電子元件、紅外光學及高階設備元件等，為避免產業鏈受地緣政治因素衝擊，造成原料價格上升，國內須建立可驗證且不受特定來源限制的供應系統，計畫是從系統端的應用需求做為驅動力，向上整合多元料源、替代材料及創新產品化技術，建立一套能支援電子元件、光學鏡頭、雷射加工及高端裝備等多領域的材料化能力。

經濟部貿易署長劉威廉則表示，關鍵礦物供應鏈方面，台灣有城市礦山、礦源兩方向，首先是由電子廢棄物回收提煉，在礦源上也盼持續跟美方及相關國家保持溝通、配合需求；另，在歐洲市場有三大重點，拓展無人機為重中之重。

