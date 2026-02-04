台美籌辦工作小組 落實EPPD四支柱

總統府昨召開台美經濟繁榮夥伴對話記者會，並由龔明鑫進行簡報。（記者羅沛德攝）

龔明鑫︰雙方將攜手供應鏈安全、關鍵礦物等合作 實踐矽盛世宣言

〔記者陳政宇／台北報導〕第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）落幕，經濟部長龔明鑫昨說明，此次簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，雙方就供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作等四大支柱達成共識，未來將盡快啟動多個工作小組。

總統府昨召開台美經濟繁榮夥伴對話記者會，並由龔明鑫進行簡報。龔指出，台美會議聚焦四大支柱，首先是供應鏈安全的戰略對接，美方提議保障人工智慧供應鏈安全，雙方政府與企業將共同參與AI科技及先進製程夥伴關係，並在機器人、無人機及智慧醫療等終端運用展開合作。

請繼續往下閱讀...

建立繁中語料庫 美正面回應

鑒於中國的簡體中文體系影響力，龔明鑫表示，我方主動提議建立「繁體中文語料庫」的主權AI模型，盼與美方合作推廣至其他國家，獲得正面回應。我方亦關切數位基礎建設，涵蓋海底電纜安全、低軌衛星合作，以及地面5G Open RAN與未來6G發展趨勢，在技術、市場推廣及供應鏈上進行合作。

無人機方面，工研院會前已與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署「綠色無人機系統認證」（Green UAS）授權評鑑與服務協議，未來通過認證即可在雙方市場進行商業銷售；雙方並將進一步探討國防層級的「Blue UAS」合作。

第二支柱為關鍵礦物合作，龔明鑫指出，稀土攸關未來供應鏈安全及韌性，工研院已完成試量產產線並擴大中，預計三年內可滿足我國五十％需求；美方對此模式高度肯定並期盼複製到其他國家。

我與第三國合作 美企將參與

第三支柱為第三國合作，外交部提議與我國友邦的合作，例如在菲律賓與拉丁美洲進行區域計畫性合作，美方也同意讓美國企業共同參與。

第四支柱為雙邊經濟合作，我方提出「避免雙重課稅」，對於我國在美投資、美國企業在台投資都有正向效果，美方也同意將透過行政部門與國會溝通協助；投資審查則延續既有的基礎合作項目，在專家會議裡有進行一些討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法