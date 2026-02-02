〈財經週報-台美關稅〉關稅降至15% 傳產與日韓平起平坐

台美經貿協議拍板，傳統產業對美出口關稅降至15%且不再疊加。（中央社資料照）

記者林菁樺／專題報導

台灣產業競爭力全面躍升

台美經貿協議拍板，關稅與投資配套細節逐步明朗，稅率從最初的32%降至15%且不疊加，這對傳統製造到高科技產業皆帶來正向影響。經濟部指出，協議不僅大幅降低多項台灣主力出口產品關稅，也針對半導體、關鍵零組件提供免稅或最優惠待遇，讓台灣與日、韓、歐盟站在同一個起跑點，產業在面對中國與東南亞等競爭對手國，將更具優勢。

傳統產業方面，工具機、一般機械、自行車及水五金等產品，原先對美出口關稅多落在20%以上，此次降至15%且不再疊加；經濟部指出，表面上看似是與日韓競爭國齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，我國業者反而獲得相對優勢；以工具機產品為例，尚未課徵對等關稅前，台灣出口美國關稅為4％，競爭對手日本為2.6%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會。工具機公會更認為，景氣將撥雲見日，評估今年美國市場有望成長6%到8%，全年出口看增1成。

傳產止血 估今年工具機出口增1成

經濟部也評估，對長期承壓的傳產而言等同「止血」，此次自行車、水五金稅率調降後，競爭成本將明顯優於中國、越南等國家，有助業者穩住美國客戶訂單，並爭取中高階產品市場。

高科技產業方面，台灣更成為全球第一個爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；且美方承諾對台商赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，提升供應鏈韌性，也有利台灣半導體生態系在美國市場深耕，與日、韓等競爭對手站在相對公平的起跑點。

232最優惠待遇 降低半導體產業不確定性

除半導體關稅優惠待遇外，汽車零組件、木材家具及航空零組件等含鋼、鋁、銅等金屬成分也適用美國「232條款」最優惠待遇。業界表示，大部分汽車零配件出口至美國關稅屬於232條款範圍，關稅疊加原本約27.5%稅率，但降至15%後，與日本、歐洲、韓國輸美稅率相同，等於台灣汽配產業出口美國更具競爭力。不過，航空零組件相關的鋼鋁零件雖獲豁免，但業界指出，台灣鋼鐵下游銷美比重不高，影響有限。

產業界普遍認為，此次協議對出口導向產業是「短期減壓、長期轉型」的雙重利多。短期來看，關稅下降可立即改善接單與毛利；中長期則需搭配製程升級、產品高值化與全球布局，才能真正放大政策效益。經濟部也強調，政府將持續透過輔導、融資與投資協助措施，協助企業把握台美經貿新局帶來的機會。

