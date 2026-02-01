出口煞車內需冷 中國1月PMI雙破榮枯線

中國國家統計局公布二〇二六年一月製造業採購經理人指數（PMI）僅四十九．三％，，再次跌破五十％榮枯線。其中建築業需求遭受重創，其「新訂單指數」暴跌七．三個百分點至四十．一％。圖為2024年河南鄭州地產商融創爆出爛尾的建案。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國國家統計局公布二〇二六年一月製造業採購經理人指數（PMI）僅四十九．三％，較上月下滑〇．八個百分點，再次跌破五十％榮枯線，落入萎縮區間。數據顯示，製造業「新訂單指數」降至四十九．二％，明顯下滑一．六個百分點，透露中國經濟動能最大的出口部門開始轉冷；大型企業PMI仍維持榮枯線以上、中小型企業都掉入萎縮區間，顯示中小企業壓力沉重。

中小企業承壓 建築業續走低

在構成製造業PMI的五大分類指數中，僅「生產指數」與「供應商配送時間指數」高於榮枯線，但「新訂單指數」降至四十九．二％，下滑一．六個百分點，反映市場需求放緩，這也是導致整體指數回落的主因。

中國統計局解釋，一月製造業PMI下滑主要受部分製造業進入淡季影響。但從企業規模來看，分化趨勢明顯，大型企業PMI為五十．三％，雖較上月下降〇．五個百分點，但仍在擴張區間；反觀中、小型企業PMI分別降至四十八．七％和四十七．四％，均低於榮枯線，顯示中小企業經營壓力較大。

另，一月非製造業商務活動指數降至四十九．四％，較上月下滑〇．八個百分點，創下二〇二二年十二月以來新低。細分數據顯示，建築業需求遭受重創，其「新訂單指數」暴跌七．三個百分點至四十．一％。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧分析，景氣回落主要歸因於淡季因素及有效需求不足；中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則說，PMI低於榮枯線顯示經濟回升基礎不穩，企業對政策預期仍觀望；東方金誠首席宏觀分析師王青預測，受二月農曆春節長假影響，預計下月PMI將持續走低，未來走勢將取決於出口、房市及政策落實成效。

