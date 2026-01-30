盛讚台美關稅 黃仁勳：彰顯台灣戰略價值

輝達執行長黃仁勳（前右）昨搭乘專機抵台，盛讚美國與台灣貿易協議真的是太棒；他於台北松山機場與粉絲互動，在粉絲提供的棒球、乒乓球拍、傳記等物品上簽名。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕台美談判達成對等關稅降至十五％且不疊加、半導體及其衍生品等二三二條款最優惠待遇，在野黨卻仍質疑「掏空台灣」。輝達執行長黃仁勳昨抵台時，盛讚太棒了（fantastic）！強調該協議彰顯台灣對美國具有重大戰略性價值！

黃仁勳表示，最新達成的美國與台灣貿易協議真的是太棒了，是非常出色的結果，該協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。

他指出，台美最終關稅成果「非常出色」，代表台灣在全球經濟與科技體系中的重要角色，台積電在協議過程中扮演極為重要角色；協議對美國而言同樣是重大勝利，因為美國可直接受惠於來自台灣及台積電的投資，進一步強化其高科技產業實力。

黃仁勳抵台後將先拜會台積電創辦人張忠謀與董事長魏哲家等，週五參加輝達台灣分公司尾牙，並展開一連串供應鏈拜訪行程，三十一日與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」；位於北士科的輝達台灣總部即將簽約，也是此行重點之一。

