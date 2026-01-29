熱門股》法說會利多 旺宏奔漲停

旺宏昨股價漲停達83.8元，創25年多來新高價。（資料照）

記憶體廠旺宏（2337）前天召開法說會，並公布去年第4季虧損大幅收斂，且因NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體緊缺，尤其SLC NAND快閃記憶體缺貨最嚴重，預計投入220億元資本支出全力擴產，增加12吋月產能1萬片；受惠記憶體結構性缺貨與價格上揚，市場預期旺宏今年將轉獲利，激勵昨股價漲停達83.8元，創25年多來新高價，成交量超過20.7萬張，外資大買4.15萬張。

受記憶體價量上揚帶動，旺宏去年第4季毛利率上升至24.2%，稅後虧損收斂為2.94億元，稅後每股虧損為0.16元，全年稅後每股虧損1.77元；旺宏指出，從去年第4季到今年1月，看到市場出現非常驚人的變化，預期公司今年與明年將是極為忙碌且充滿挑戰的時期。市場缺貨除非建廠或AI泡沫化才可能紓解，但建廠需2到3年時間，旺宏先前已建置完成廠務設施，今年即可裝機進入量產，彈性調配生產NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體等不同產品。（記者洪友芳）

