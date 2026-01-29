美重視台海和平 EPPD簽矽盛世宣言

台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，經濟部長龔明鑫（右）與美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左）主談。（外交部提供）

〔記者林菁樺、黃靖媗／台北報導〕第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）圓滿落幕。因台灣處於「矽盛世」關鍵核心，台美雙方都認為台海和平攸關全球經濟繁榮，在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並就確保AI供應鏈安全、在第三國合作、盡速解決雙重課稅等七大領域，達成深化合作共識。

本屆EPPD由經長龔明鑫與美國國務院經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg主談，是雙方首度由國務院次卿及經濟部長層級實體會面。

請繼續往下閱讀...

矽盛世宣言（Pax Silica）是美國主導的國際科技供應鏈合作框架，目標在強化全球半導體與AI相關供應鏈的韌性，包括日本、以色列、澳洲、新加坡、韓國等國家都參與該倡議；台美均認為，「台海和平與穩定」攸關全球經濟安全與繁榮，會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈重要性。

台美也針對七個領域深入討論，包括AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作；例如台美推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法