產創擴大租稅優惠 助攻轉型投資

產業創新條例去年起擴大租稅優惠，經濟部已自元旦起正式受理各項投資抵減申請。（法新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕產業創新條例去年起擴大租稅優惠，除保留智慧機械、五G系統及資安項目外，增列AI（人工智慧）及節能減碳項目，助攻數位與低碳雙軸轉型，並擴大投資新創，全面提升國家競爭力。經濟部已自元旦起正式受理各項投資抵減申請，預估企業設備投抵金額可擴增至每年逾一七〇〇億元，並帶動新創投資三十億元、天使投資二十二億元。

產創條例第十條之一增列AI及節能減碳項目，同時配合擴大實施，適用支出金額上限由十億元提高至二十億元，並延長施行至二〇二九年。產發署指出，二〇二四年產創條例第十條之一共申請一九五九件、金額一一八四億元，其中智慧機械是產業升級的核心投資項目，占比逾八成，投資件數前三名為基本金屬及金屬製品業、電子零組件業、石化材料及製品業，投資金額前三名為電子零組件業、電腦電子及光學製品業、石化材料及製品業。

產發署預估，修法後每年申請設備投資抵減金額約一七二九億元，其中，智慧機械一一三五億元、五G系統八十九億元、資安設備八十七億元、AI項目二二二億元、節能減碳項目一九六億元。

加大投資新創力道方面，產創條例第二十三條之一針對有限合夥創投事業投資新創提供租稅優惠，將實收出資額門檻調降至一．五億元；產發署預估，可望從過去每年平均申請兩家、投資金額約五億元，倍增至每年六家、投資三十億元。

產創條例第二十三條之二則放寬個人天使投資人適用條件，將投資金額門檻調降至五十萬元，產發署估計，天使投資人可望由過去每年約四十家、投資六億元，倍增至每年一〇四家、二十二億元。

