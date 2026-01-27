記憶體缺貨漲價 模組廠今年貨源受考驗

威剛與記憶體原廠關係穩固，值此缺貨漲價之際，貨源相對同業充足。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求強勁帶動記憶體缺貨漲價，記憶體模組業者認為，此波結構缺貨潮將延續到明年或更久，漲價是市場趨勢，目前的缺貨狀況僅是剛開始，農曆年前的傳統備貨高峰期，將使記憶體供應更加吃緊，第二季恐缺更兇，庫存管控、與原廠的關係、資金充足與否，將攸關模組廠今年營運走勢，威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、凌航（3135）紛預期今年會比去年成長，但成長動能將看各家本領。

成長動能看各家本領 預估缺貨潮延續至明年

記憶體模組廠指出，雲端服務供應商（CSP）加入搶記憶體行列，使得原廠產能更加供不應求，甚至傳出今年產能已售罄，客戶需要開始洽談明年度的長約，才能確保供應。市場傳出三星第一季儲存型（NAND）快閃記憶體合約價上漲超過一倍、DRAM漲幅上看7成，這透露記憶體價格必然往上漲。十銓指出，AI帶動這波記憶體缺貨並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將會出現在今年第一季、第二季，此波缺貨可能延續至2027年下半年或更久。

業者表示，過去記憶體產業景氣循環劇烈，記憶體模組廠若與上游供應商建立深厚的互信、相互支持的關係，在市場逆轉與供不應求時，會轉化為決定性的供應優勢。過往市場不景氣時，三星、SK海力士、美光（Micron）等上游大廠高層會上門拜訪，請求協助吃貨（多備庫存）；如今市場反轉，變成模組廠等下游廠商要去求貨，這時正是「有恩報恩，有仇報仇」的時刻，長期經營的人脈是企業能否在缺貨潮中獲得穩定貨源的關鍵，當所有人都需要貨源時，供應商就會優先調配產能給關係緊密夥伴。

