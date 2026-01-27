去年底國銀房貸增速 近8年新低

去年底全體國銀房貸餘額續創新高，但年增率4.46％、增幅連續15個月下滑，且為2017年3月以來新低。（資料照）

建築貸款近乎零成長

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布去年底全體國銀房貸餘額為十一兆五七七八．五二億元、續創新高，但年增率四．四六％、增幅連續十五個月下滑，且為二〇一七年三月以來新低；另，建築貸款餘額月減一五九．一六億元，年增〇．二七％，逼近零成長。

根據央行統計，自二〇二四年九月央行祭出史上最嚴的第七波信用管制措施以來，國銀房貸餘額年增率節節下滑，即使去年十二月央行宣布為期一年的總量管制措施回歸銀行自主管理，仍未扭轉房貸增速持續放緩趨勢。

央行官員表示，雖然從六都買賣移轉棟數來看，去年十二月件數月增二十五％，年減幅度也收斂至七．二％，不過，主要是年底交屋潮以及民眾習慣在農曆年前入住新房等季節性因素所致；全年來看，全國買賣移轉棟數二十六．一萬棟，仍創近九年新低，年減二十五．五％，使得台灣銀行等五大銀行去年新承作房貸金額大減近四千億元，房貸增速自然趨緩。

官員表示，目前房市以自住、首購族群為主，新青安貸款核貸金額與人數仍維持相當熱度，整體房市從二〇二四年過熱到二〇二五年進入修正、盤整格局，呈現「量縮、價微調」的態勢。

另，在政府房市管制措施持續發酵下，近期又出現所謂「土方之亂」，已有許多大型建商暫停購地，以去化手中建案或餘屋為主。央行統計，去年底建築貸款餘額三兆四四七四．八六億元，月減一五九．一六億元，與去年同期相比，僅年增〇．二七％。

官員指出，建築貸款餘額年增率於二〇二一年達到近期高峰後，成長開始趨緩，二〇二三年跌破雙位數，此後加速下滑；去年九月還一度轉為負成長，顯示整體趨勢仍在下行，並逐步逼近零成長。

