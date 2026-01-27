楊金龍駁IMF︰台灣美元曝險「不緊張」

央行估算，台灣美元曝險部位約每月匯市交易量的20倍左右，與日本相當。圖為中央銀行總裁楊金龍。（記者王藝菘攝）

央行估算僅約20倍與日本相當 並非IMF所稱45倍

〔記者陳梅英／台北報導〕國際貨幣基金（IMF）日前在「全球金融穩定報告」中指出，台灣美元計價資產高達三兆美元，約台灣每月外匯市場交易量的四十五倍，遠高於南韓的二十五倍、日本的二十倍，引發外界關注台灣匯率風險。對此，中央銀行總裁楊金龍（見圖，記者王藝菘攝）昨表示，IMF對台灣情況有所誤解，實際約二十倍。

國民黨立委賴士葆昨在立法院財政委員會質詢，IMF報告點名台灣美元曝險偏高，央行是否感到壓力？楊金龍回應，IMF對台灣實際情況不是很了解，相關數據「參考就好」；依據央行估算，台灣美元曝險部位約每月匯市交易量的二十倍左右，與日本相當，並非IMF所稱的四十五倍，「我們覺得很easy，不會非常緊張」。

國民黨立委王鴻薇則要求央行必須去函IMF要求更正，以免影響台灣金融業的信評。楊金龍回應，這是「小題」、「我在國會殿堂澄清已經足夠」，且當初這個報告出來，台灣金融業也沒有很驚慌。

外匯存底美債部位 做動態調整

近期因日本公債殖利率飆升、價格暴跌，美國公債也在格陵蘭議題下引發歐洲國家拋售疑慮。王鴻薇詢問，台灣持有美國公債居前十大，外匯存底龐大美債部位是否調降？楊金龍表示，針對外匯存底特別是債券部分，隨時都會做動態調整。

此外，近期國際金價飆漲，昨日每英兩漲破五千美元，再創歷史新高。賴士葆詢問，台灣央行近半年是否增持黃金？

國際金價飆漲 近期未增加持有

對此，楊金龍明確表示「沒有」。他指出，這波金價上揚主要是民間買盤推動，實際增持黃金的央行只有五國，包括俄羅斯、中國、印度、土耳其與波蘭；韓國、日本及歐洲主要央行並未跟進。

