財經青紅燈》選舉只要討好少數人？

近來外送專法三讀，藍綠白各自表態爭功；當然外送員勞權受到保障是好事，但店家與消費者的憂慮，朝野立委都視而不見嗎？（資料照）

在民主國家選舉中，「利益團體政治」或「身份政治」已是普遍現象，討好少數人反而是勝選關鍵，這並非政治人物不理性，而是算計的結果；一如近來外送專法三讀，或藍白大開加碼「老農津貼」、「兒童帳戶」等選舉支票，而權益因此受到影響的店家、消費者，或資源被排擠的年輕人、弱勢家戶等，卻因「不團結」、「不在意」而被不在乎。

近來外送專法三讀，藍綠白罕見合體拍照、各自表態爭功；當然外送員勞權受到保障是好事，但店家與消費者的憂慮，難道朝野立委都視而不見嗎？

另前陣子藍白喊出加碼老農津貼，從現行8110元大增至1.2萬到1.5萬元，估每年津貼支出將從502億大增至749億到936億元，占農業部年度預算45%~60%，勢將排擠農業建設與其他政策預算；農業部只好提草案，將津貼調升至1萬元，並放寬排富標準，每年預算增加129億至631億元，農業占比37.5%。

藍白也提案「兒童未來帳戶」，12歲以下孩童，由政府先存入一筆種子基金，例如5萬元，之後每年政府與家長共同提撥；衛福部估算，12年下來將達4030億元，勢將排擠到更具迫切性的公托與公幼增設等預算，也會出現富人領補助、窮人看得到卻領不到。

以公共選擇理論及制度經濟學領域貢獻而聞名的經濟學家曼庫爾．奧爾森，就提出當政策對特定小群體有巨大利益時，小群體就有強烈動機去組織、捐款與動員投票，以確保利益實現；但對於大多數選民來說，這些政策雖可能造成稅收增加或整體資源分配不均，但分攤到每個人的損失小，往往缺乏動力去反對。

當選舉「沒有對錯、只有立場」，少數人就會綁架多數人，也別怪台灣政界充斥「牛鬼蛇神」，要怪就怪多數人的漠視與不團結。（高嘉和）

