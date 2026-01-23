去年失業率降至3.35% 25年新低

主計總處昨公布去年失業率平均3.35％，創25年新低。（中央社資料照）

12月失業率25年同月最低 勞參率36年最高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年十二月失業率三．三％、創二十五年同月最低，較上月下降〇．〇三個百分點，勞參率五十九．四三％、創三十六年最高，國人工作意願逐年提升；十二月季調後失業率三．三五％、為近二十六年同月新低；去年失業率平均三．三五％、下降〇．〇三個百分點，創二十五年新低。主計總處表示，台灣對等關稅十五％且不疊加，對傳產是好消息，國內勞動市場穩定，預料一月失業率續降。

對等關稅降有利傳產 1月失業率續降

根據調查，十二月就業人數一一六四．五萬人，月增六千人、年增三．三萬人；去年就業人數平均一一六二．六萬人、年增三．一萬人。十二月失業人數為三十九．八萬人、月減三千人，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業減少二千人；去年失業人數平均四十．三萬人、年減三千人。

勞動力低度運用指標方面，十二月四週失業人數為四十．四萬人，月減二千人、年增二千人；去年四週失業人數平均四十．八萬人、年減三千人。十二月工時不足就業人數十二．七萬人，月增三千人、年減三千人；去年工時不足就業人數平均十一．九萬人。十二月潛在勞動力為十三．六萬人，月增四千人、年減七千人；去年潛在勞動力平均十三．三萬人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，台灣對等關稅十五％且不疊加，對傳產是非常好的消息，台廠競爭力將有所提升，但全球產能過剩問題仍在，非靠單一國家努力能克服，後續待觀察。

譚文玲說，工時不足就業人數回升，除了關稅、海外產能過剩之外，冬天農業休耕也可能增加工時不足就業人數。

