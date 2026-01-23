因應AI用電 台電新增燃氣全球第3

台電董事長曾文生表示，台灣在全球燃氣新增機組排行上僅次中國與美國，排名第三。（記者林菁樺攝）

燃氣延役、燃煤轉緊備、核能再運轉等3策略 確保供電

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生昨在論壇進行專題演講表示，台灣因AI、半導體蓬勃發展，用電急遽擴張，各國搶燃氣機組、變壓器等設備，導致價格大漲、交期拉長三倍等，台灣在全球燃氣新增機組排行上僅次中國與美國，排名第三；而台電也思考以燃氣延役、燃煤轉緊備、核能再運轉等三策略掌握既有資源。

曾文生表示，台灣是全球AI的前沿，因為沒有晶片，就沒有資料中心，根據IEA預估，二〇五〇年全球用電需要七十一兆度，但受到AI需求影響，去年已上修到八十兆度。

華新麗華董事長焦佑倫也說，要擔憂的不是現在缺電，而是未來五年、十年後夠不夠。未來十年台灣的發電、輸配電再到儲能等都是「兆元」商機，能源是最具備戰略意義的國家投資，但並非要政府補貼，支持能源、機電等可與國際供應鏈合作，成為「護國群山」產業。

談到電力設備供不應求狀況，曾文生透露，燃氣機組在建工程與新增訂單容量上，台灣排名全世界第三，僅次中國、美國；台灣過去十年有八部新燃氣機組，未來十年規劃要蓋十八部。但目前全球氣渦輪機供不應求，價格也上漲了三倍，交期更拉長到五到七年；全球變壓器交期也要長達一二〇週、是過去三倍。

面對用電大增，台電有三大策略確保可用電源，現有燃氣機組延役、燃煤除役轉緊備、核能再運轉等。他說，燃氣機組延役，可透過更新設備以降低空污、提升效率；燃煤改為緊備機組，使台電能在夏季尖峰進行大修工作。至於核能，他強調，台電立場中立，「沒有支持或不支持」，核心工作是做好自主安檢，讓社會在可靠基礎上決定是否讓核能機組再運轉。

