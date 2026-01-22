獲利超乎預期 外資大升欣興、南電目標價

受惠BT載板與ABF載板需求強勁，啟動漲價循環，推升IC載板廠欣興、南電去年12月獲利大幅跳增，超乎法人預期。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠BT載板與ABF載板需求強勁，啟動漲價循環，推升IC載板廠欣興（3037）、南電（8046）去年12月獲利大幅跳增，超乎法人預期，美系外資出具最新報告調高欣興與南電的目標價，欣興目標價從217.65元升至400元，南電從360元上修至450元。

美系外資指出，去年第4季財報尚未完全反映載板產業利多，包括價格調漲、需求回升及規格升級等。整體來看，ABF及BT載板產業循環正處於起漲階段，對該族群維持正向看法，看好欣興可受惠ABF載板與HDI板復甦，南電成長動能則來自價格調漲與母公司南亞（1303）T-glass玻纖布支援。

美系外資分析，欣興去年第4季毛利率仍受HDI事業拖累，主因台灣HDI廠區投產進度較晚，預期台灣HDI廠將自今年第2季起逐步放量，成為推升毛利率的重要動能；此外，欣興為AWS的Trainium、Google的TPU以及Meta的MTIA等ASIC（客製化晶片）產品主要載板供應商，同時，欣興在輝達AI GPU供應鏈中的市占率亦提升。隨著高階應用比重增加，看好其ABF業務毛利率可望持續擴張。

南電儘管T-glass原料供應嚴重吃緊，但南電可獲得母公司南亞的T-glass支援，進而在接單或價格調漲上具備優勢，預期南電將受惠今年強勁的800G交換器及ASIC（如Google TPU）需求，營運動能可望持續增溫。

