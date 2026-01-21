欣興、南電12月獲利大噴發 載板今年進入新一波漲價循環

欣興12月淨利年增2770%，亞系外資更把欣興目標價上調至417元。。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI伺服器與網通交換器需求強勁，推升載板上游材料供應持續吃緊，BT載板與ABF載板掀起一波又一波漲價，在漲價與稼動率大增的堆疊效應下，IC載板廠欣興（3037）與南電（8046）昨公告去年12月稅後盈餘各年增2770%、157%，呈現跳躍式成長，法人看好欣興與南電今年營運迎來強勁成長，載板牛市正在加速進行中，獲利有望輕鬆翻倍，亞系外資更把欣興目標價上調至417元。

日本材料大廠Resonac（昭和電工）日前宣布3月起調漲銅箔基板等PCB材料價格，以因應高階玻纖布T-Glass和E-Glass供應緊缺與成本上升。

日系外資分析，因AI需求成長大幅超出預期，上游材料廠擴產速度跟不上，直到今年第三季以前，T-Glass供需缺口將持續擴大，E-Glass交期也從8週倍增至16週，在上游材料漲價與供應吃緊下，載板廠的議價能力大增，今年進入另一波漲價循環，今年將以ABF載板漲幅最大。

欣興昨公告去年12月淨利11.85億元，年增2770%，單月每股稅後盈餘0.78元。南電去年12月淨利5.44億元，年增157.09%，單月每股稅後盈餘0.84元，單月獲利逾去年Q3的75%。

