新聞幕後》對美投資方案的轉折

美台關稅談判十六日公布，台美分別發布的照片，同框包括AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮以及駐美代表俞大㵢。（圖擷取自立委張雅琳臉書粉專）

記者蘇永耀／特稿

美台關稅談判敲定，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過十五％。台灣半導體與科技企業將對美進行二五〇〇億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業二五〇〇億美元的信用擔保。外界好奇這數額的估算？據指出，決策高層先前會商，相關部門有不同意見，認為數字太大，或過於配合美方。不過，經進一步了解企業布局並納入金融專業意見，評估可行，才端出這個台美、政企雙贏的「台灣模式」方案。

美台關稅談判十六日公布，台美分別發布的照片，同框包括AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮以及駐美代表俞大㵢。官員說，我方三人，除了正副談判代表，再來就是駐美代表。立院外委會立委透露，俞大㵢原已返國述職，臨時接獲美方通知，短短六小時趕搭飛機奔赴華府。說明在關稅談判收尾階段，外交部門尤其是駐美代表處深度參與。先前無論實體或視訊談判時，我美處人員都實質參與並協助，因為關稅談判本質，絕非單純經貿議題，而是台美之間戰略合作的實質升級。

請繼續往下閱讀...

外交部長林佳龍在臉書透露，呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等產經界人士，幫助政府正確分析情勢，進而提出「投資＋融資信用保證」以及科技產業聚落的創新模式。點出這些重量級人物，對於關稅談判的積極角色。其中，魏哲家、劉揚偉、林憲銘基於企業擴大海外布局，讓政府對於二五〇〇億美元的新增直接投資更具信心。施振榮則多次呼籲要加大對美投資的政策推進。

至於曾任財長與台銀董事長的呂桔誠，另從金融專業角度，直接向鄭麗君與楊珍妮提數據分析，說明提供企業二五〇〇億美元的信用擔保，政府負擔有限資金，卻能形成極大投資效益。這也助於鄭麗君等人最終說服其他決策高層的不同意見，向美方端出我方的具體方案。

今年一月二十日是川普總統上任滿一週年，這段時間台美外交沒有意外，還有諸多進展，雙方管道更制度化。正是因為我們聚焦如何與美國對齊、對接、對應，形成合作關係。經濟外交，不僅合作，還要合資，已是對美工作主軸。

為了打造「台美聯合艦隊」，外交部積極協助搭建平台。去年五月，林佳龍偕同電電公會訪問德州，出席「台灣—德州人工智慧（AI）創新峰會」，另外，促成國經協會理事長呂桔誠前往華府參與美國商務部「二〇二五 Select USA 投資高峰會」，建構台美經貿合作平台。去年十二月，林佳龍低調出席首屆「矽和平峰會」，期間與美國國務次卿海爾伯格會晤，提高台灣能見度。外交與經貿，必須跨部會整合、政府與民間協力，更能擴大成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法