台積電：台灣再蓋4座先進封裝廠 22日宣布 打臉在野殺「積」取卵說

台積電持續在台擴產，供應鏈指出，台積電今年在南科、嘉義將再投資興建4座先進封裝廠。圖為台積電法說會，董事長魏哲家（中）釋出樂觀展望。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台美關稅談判拍板，國民黨主席鄭麗文卻大酸是殺「積」取卵、國難當頭。但供應鏈指出，台積電今年在南科、嘉義將再投資興建四座先進封裝廠，預計二十二日由資深副總經理暨副共同營運長侯永清宣布，持續在台投資後段先進封裝產能佈建行動，破除困擾已久的「美積電」認知戰訊息。

擴產設廠南科、嘉義 破除疑慮

配合先進封裝CoWoS產能供不應求，台積電去年購買群創南科廠，經過改建已陸續完工裝機與進入生產，嘉義廠也加速興建二座先進封裝廠，施工雖歷經工安事件、風災豪雨等攪局，但逐一化解，其中一座今年上半年量產，另一座廠完工將裝機；接下來持續投資興建嘉義園區二期的二座先進封裝廠、南科三期的二座先進封裝廠。

台積電嘉義先進封裝廠去年施工期間，發生多起工安事故，凸顯承包商在安全管理、人員教育訓練有待改善，經過台積電全面檢討與督促後，已步入正軌。

台積電預計二十二日在嘉義廠由侯永清主持，對外宣布在台灣投資先進封裝的產能佈建行動。供應鏈認為，台積電赴美投資建廠、也持續在台投資擴產，此有助化解外界「疑慮」；台積電僅回應，建廠資訊以公開資訊為主。

台積電日前召開法說會宣布，今年資本支出調高至五二〇億至五六〇億美元，創歷年新高；也預告今年將提高先進封裝投資，先進封裝與光罩製作資本支出可望介於十％至二十％，高於過去占比十％或低於十％，全年營收貢獻將高於十％，高於去年約八％，未來五年成長速度將高於平均值。

