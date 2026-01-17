台美關稅敲定》四大目標全達陣 府院盼朝野支持

台美對等關稅談判底定，總統賴清德表示，台美談判四個目標全都達成，呼籲朝野支持攜手合作，相信台灣一定會更好。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛、陳政宇／綜合報導〕台美對等關稅談判底定，總統賴清德表示，台美談判四個目標全都達成，包括對等關稅降為十五％且不疊加、二三二條款關稅優惠獲得同意、「台灣模式」得到美國的支持且也同意國家隊投資台灣；他呼籲國民黨立委與地方政府，支持中央政府總預算能付委，國防特別預算也能夠盡速交付審議，因無論經濟發展或國家發展，都應不分朝野，大家攜手合作，相信台灣一定會更好。

總統：朝野攜手合作 台灣會更好

賴清德昨參加台中百工百業博覽會致詞表示，對等關稅降為十五％且不疊加，此條件與日本、韓國、歐盟相同，台灣未來商品銷往美國，特別是台中的工具機或手工具，將取得相對有利的局面；另我國也是第一個爭取到二三二條款關稅優惠，確保台灣未來半導體產業持續發展，其他包括汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也獲得最優惠待遇。

賴總統還說，談判的過程中美國清楚表明台日韓的重要性，這三個國家都是在國際科技或是機械製造的強國，共同集體防禦、防禦民主世界、防禦以規則為基礎的國際秩序。

卓揆：護國神山主峰留台灣 布局全球

行政院長卓榮泰也說，我方團隊的四項談判目標全數達成，擊出一支漂亮的全壘打，包括對等關稅再調降且不疊加，業者赴美投資半導體可享二三二條款最優惠待遇，「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，以及確立台美AI供應鏈戰略夥伴關係；台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

卓榮泰強調，談判結果凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴；而台美貿易協議將依法送請立法院審議，誠懇希望朝野共同支持這項得來不易的談判結果。

