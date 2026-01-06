電視面板迎來轉折點… 集邦：元月將全面調漲

市調機構集邦科技TrendForce預估，元月電視面板價格將轉為上漲。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕電視面板迎來價格轉折點！市調機構集邦科技TrendForce昨日公布最新面板報價預測，研究副總范博毓指出，因2月逢農曆新年，面板廠正規劃進行減產，使面板需求往前後月份挪移，預估電視面板有機會在開年就迎來一波漲幅，並有望帶動顯示器面板止跌上漲。

范博毓指出，進入1月份，部分電視品牌在採購動能上仍相對強勁，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠因而可以保持較高的稼動率。也因為2月逢農曆新年，面板廠規畫減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定。

請繼續往下閱讀...

預估1月電視面板價格轉為上漲趨勢，其中32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元。

在顯示器面板部分，1月的液晶顯示器面板需求仍處於淡季循環中，但因為面板廠堅守價格須維持穩定的立場，就算需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐。

范博毓說，目前來看，1月顯示器面板有機會全面維持持平態勢，且自第一季起，電視面板價格將開始進入上漲循環，也可望開始刺激顯示器面板需求，在2月減產效應同步刺激下，是否有機會進一步帶動顯示器面板價格跟進上漲，將是未來1~2個月密切關注的焦點。

筆電面板需求疲弱 跌價壓力增

不過筆電面板預估1月需求轉為疲弱，部分品牌因為上一季度提前備貨，第一季需求動能將放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，品牌客戶將持續增強對其他主要零組件砍價的力道，而持續處於供過於求狀態的筆電面板將首當其衝，無論是檯面價格或是檯面下優惠，品牌廠要求跌價的壓力正持續增強。

預測1月份筆電面板價格將呈現跌價趨勢，且跌幅稍擴大，除了TN機種可維持持平外，其餘IPS機種預估將下跌0.2美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法