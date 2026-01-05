〈財經週報-台股熱點〉記憶體迎來超級循環 記憶體IC設計族群大翻身

記憶體IC設計族群前三季營收與EPS

慘淡多年的記憶體產業因AI（人工智慧）需求大增，去年第四季起開始出現供不應求的熱況，報價不斷飆漲，讓記憶體廠大老們直呼這種市場熱況前所未見，但市場仍半信半疑，直到全球記憶體指標美光（Micron）的財報和財測讓市場驚艷，近來台灣多家記憶體廠商陸續揭露最新獲利數字，均呈現跳增，證實記憶體產業真的大翻身，台灣記憶體相關控制IC設計廠群聯（8299）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）、點序（6485）營運走俏。

供應吃緊 價格飆漲

NAND Flash控制IC廠群聯受惠記憶體價格飆漲，獲利大增，該公司自結去年11月單月每股稅後盈餘7.9元，年增高達645.28%，法人看好今年群聯至少可賺7個股本，群聯對於後市看法相當樂觀，群聯執行長潘健成指出，全球AI與高速運算需求強勁，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，DRAM報價維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。

由於記憶體大廠多將產能轉向DDR5與AI用的HBM（高頻寬記憶體），造成DDR3與DDR4缺貨，價格大幅上漲，晶豪科約55%來自DDR3為主的DRAM產品線，該公司自結去年11月獲利2.57億元，年增高達1686%，每股稅後盈餘0.92元，隨著記憶體報價持續走升，HBM對傳統記憶體造成產能排擠，傳統記憶體供應吃緊，缺貨漲價的效應有望至少延續到今年上半年。

鈺創受惠記憶體價格上漲，去年11月營收年增達120%，董事長盧超群預估，記憶體缺貨至少到2027年上半年才會紓解，鈺創近年全力發展AI市場，產品線豐富，目前已成功打入機器人、無人機等相關供應鏈，本月將前往美國CES消費性電子展，展示各種AI創新方案。

