〈財經週報-台股熱點〉缺貨潮強勢撐盤 記憶體模組廠繳亮麗成績單

記憶體模組廠族群前三季營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

記憶體市況熱，掀起缺貨漲價狂潮，記憶體模組廠股價飆漲，紛創新天價，從威剛（3260）、十銓（4967）、凌航（3135）去年11月獲利大幅增長就可看出，記憶體模組廠不僅第四季獲利將跳增，各家也不約而同預期，今年將是記憶體持續結構性缺貨的一年，營收與獲利將較去年成長。

威剛去年底股價飆漲，上週五不畏被列入處置股票，收盤價280.5元，上漲1元，創收盤價新天價，為連4漲，累計漲幅26.64%。威剛公布去年11月稅後淨利達12.81億元，年增15.63倍，每股稅後盈餘（EPS）4.05元，單月就接近去年上半年的4.47元。

請繼續往下閱讀...

受惠記憶體價格上漲，威剛去年11月營收55.98億元，創19年來單月新高，月增逾25%、年增逾6成。第3季稅後淨利17.6億元，年增近2倍、季增1倍，EPS為5.57元，獲利創單季新高，威剛預期在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，第四季營運將呈跳躍式增長。

十銓上週五股價收193.5元，上漲4.5元，該公司也公告去年11月稅後淨利達3.14億元，EPS達3.7元，獲利年增逾10倍，單月EPS超過去年前三季的3.47元。

凌航股價經過連7漲後，上週五股價收89元，小跌0.1元，仍處高檔價位，該公司公告去年11月稅後淨利1.56億元、年增9.4倍，EPS為2.03元，單月EPS超過去年前三季的1.5元，第四季獲利可望大增。

業界認為，AI伺服器對記憶體的需求量是一般伺服器的多倍，加上高頻寬記憶體（HBM）大量使用記憶體，雲端服務供應商（CSP）加入搶貨行列，徹底改變記憶體產業的供需結構，打破過往3至4年的產業循環週期，帶動DRAM、NAND快閃記憶體價格飆漲。

缺貨不是短期現象 可能延續至2027年下半年

威剛、十銓、創見（2451）、宜鼎（5289）等記憶體模組廠紛表示，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」，這波缺貨是從業以來首見，恐在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，各家公司對今年市況與營運展望非常樂觀。各家庫存量及貨源多寡，則攸關營運成長力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法