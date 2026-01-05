〈財經週報-勞動法規〉 外送專法掀攻防 學者：平衡四方利益 納入沙盒測試

「外送員專法」草案初審，外送產業如何在保障與效率之間重新劃線，成為政策與產業共同面對的考驗。（中央社資料照）

記者邱巧貞／專題報導

外送專法 : 保障與成本的平衡戰

「外送員專法」草案日前初審，外送平台的營運模式、外送員的勞動保障，以及消費者與商家的成本結構被拉上公共討論檯面，圍繞疊單、報酬計算與制度彈性等關鍵議題，平台業者與外送員工會各自提出不同解讀。在專法上路前，外送產業如何在保障與效率之間重新劃線，成為政策與產業共同面對的考驗。

外送專法草案明訂，外送員報酬以「每筆訂單」分開計算，並規定其外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資的1.25倍，且每筆訂單不得低於45元，以保障外送員基本薪資。

疊單機制調整 平台及工會意見分歧

其中，「疊單」機制的調整成為平台業者與外送工會攻防的焦點，平台業者多次表達對「疊單效益可能消失」的憂慮，強調疊單有助於提升配送密度與資源調度效率，讓外送合作夥伴能在相同時間內完成更多訂單，提升整體收入與時間效益。業者也擔心，若草案未能反映實際配送路線的計價邏輯，恐將削弱外送效率，並導致營運成本上升，對平台所有使用者皆將產生不利影響。

全國外送產業工會則強調，草案並未禁止「疊單」機制本身，而是要求「每筆訂單須獨立計算報酬」，以防止平台藉由疊單壓低外送員的報酬。工會訴求，平台仍可進行路線最佳化與多單併送安排，但必須遵守「疊單不等於壓低報酬」的原則。

對此，政治大學勞工研究所榮譽教授成之約認為，「外送專法」牽動的並不只有外送員本身，還包括平台業者、生產端（商家）以及消費端，價格或報酬的訂定，勢必對四方都產生影響。目前在討論外送員報酬時，實務上往往只能參考國外既有立法或政策，例如美國紐約州與加州的規定，大致將外送員的最低報酬設定在最低工資1.2倍至1.25倍，國內在立法過程中，或多或少也會參考國際經驗。

若價格因此提高 恐影響消費者需求

針對爭議最大的「疊單」問題，成之約表示，若在一次配送過程中同時處理多筆訂單，外送員可能感受到報酬被稀釋，甚至犧牲實際收入。他認為，無論是否疊單，關鍵不在於配送形式，而在於「報酬計算方式是否合理」。基本原則應是在外送員提供服務的時間內，其每小時的最低報酬不得低於法律所定標準，例如最低工資的1.2倍或1.25倍；至於每單的基本報酬、是否加計績效、里程費或其他獎金，屬於後續可討論與設計的細節。

成之約也提醒，一旦消費者須負擔的價格提高時，需求勢必受到影響，這都是政策制定者須權衡的現實問題。他認為，在制度全面上路前進行沙盒測試有其必要性，目前討論中的最低報酬倍數只是一個原則性方向，實際涵蓋哪些項目、每單基本價格應落在何種水準，都需要透過模擬、試算與實際運作，才能更精準掌握政策影響。

