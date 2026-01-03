財經青紅燈》金融保險跑不贏大盤？

雖然金融保險股沒有驚人耀眼的股價表現，但長期以來，還是持續受到「存股族」的青睞與肯定，金融業獲利也都是穩穩的，不會出現大起大落。（中央社資料照）

揮別2025年，各項年度統計也陸續出爐。就大盤來看，台股交出漂亮成績單，2025全年大漲5928.5點，創台股史上最大年度漲點，漲幅達25.74%。而「金融保險類股」表現相對平淡，全年只漲14.08%，且已經連續第三年漲幅輸給大盤，目前投資焦點都集中在AI科技概念股，對金融族群等投資標的，似乎缺乏熱度與關愛。

金融保險股與電子族群的「屬性」本來就不同，儘管近年來政策積極推動金融業務大幅開放，但金融保險業是採「特許制」，受到政府高度監督與管理，這也是金融股的最大特色「穩定」；至少金融股的安全度高，獲利是穩紮穩打。

若比較最近3年「金融保險指數」表現，2023年上漲15.61%、2024年漲幅為21.63%，2025年上漲14.08%，等於金融保險已經連續3年輸台股大盤，有投資人質疑，金融保險股是否已經風光不再？其實，過去一段時間，金融保險股曾經獲得市場買盤注目，吸引不少資金挹注，也讓相關個股漲了一個波段。

雖然金融保險股沒有驚人耀眼的股價表現，但長期以來，還是持續受到「存股族」的青睞與肯定，金融業獲利也都是穩穩的，不會出現大起大落。

就算沒辦法像電子產業出現爆發性成長，至少銀行、保險產業倒閉的可能性相對低，無論是一般個人或是法人戶，都有資金需求或借貸，更凸顯了金融產業的重要性與必要性。（王孟倫）

