台積電2奈米今年最大月產能14萬片 量產一年就直追3奈米

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第四季開始量產2奈米，受惠AI需求大爆發，今年2奈米製程將大發威！半導體業新傳出，台積電今年2奈米最大月產能將高達14萬片，比市場預估的10萬片更多，創下新製程量產第一年就達海量，直逼3奈米今年將放大到16萬片，顯見需求熱絡，而3奈米製程量產超過三年，目前也呈現供不應求熱況。

台積電將於本月15日召開法說會，今年營運展望、2奈米及以下製程進展、資本支出等議題勢必成為法人關注焦點。有關2奈米進展，供應鏈新傳出，台積電因應客戶對2奈米需求大增，緊盯廠務工程、設備、材料等供應商趕工與交期，以備產能及時開出，規劃最大月產能將達14萬片，超越市場預估的10萬片。

N2P、A16 2026下半年量產

台積電去年10月中旬的法說會，針對2奈米製程就指出，正按計畫時程量產，良率表現良好，2026年受智慧手機與AI相關高效能運算（HPC）應用推動，量產速度將加快；家族延伸出的N2P、A16採超級電軌（SPR）結構，都將於2026下半年量產。台積電也指出，2奈米製程量產初期，勢必對毛利率造成稀釋，但因結構獲利性較高，加上3奈米毛利率提高，整體還是可達平均毛利率水準。

高雄晶圓22廠 二廠新一期裝機中

台積電已宣告去年第四季正式量產2奈米，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，生產基地包括竹科晶圓20廠、高雄晶圓22廠，目前南北兩地投片產能共約3.5萬片，其中，高雄晶圓22廠更是2奈米主要量產基地，近期第二廠新一期裝機加速進行，第三、第四座廠正如火如荼施工，業界估計每天進出廠區高達1.5萬人以上。

元旦假期前夕，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電南京子公司，這項許可允許受美國出口管制的項目，在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電南京廠。在南京廠出口許可延續，加上2奈米製程今年將大放量，台積電為台股元旦行情提供有效支撐，昨股價收1585元，上漲35元，再創新天價，市值突破41兆元。

