勞動基金大賺 2025估衝1.2兆 新制勞退 平均分紅破5萬元

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局二日公布勞動基金最新績效，二〇二五年到十一月底，累計收益數達九七六二億元、收益率十四．一％，因十二月台股持續上漲，二〇二五年全年收益數上看一．二兆元；攸關一二九二萬勞工退休分紅的新制勞退基金，前十一月已大賺六五一一．七億元，平均每位勞工帳面分紅數達五萬四〇〇元，全年也可力拚新高。

勞動基金運用局二〇二五年操作績效亮眼，各主要基金收益率都達雙位數，舊制勞退基金規模一兆五八五億元、收益率二十．〇七％，前十一月賺一八三三．八億元；勞保基金規模一兆二九四三億元、收益率十三．四一％，前十一月收益數一三七三．六億元。

新制勞退基金規模已達五兆一〇〇六億元，收益率十三．七％，去年前十一月大賺六五一一．七億元，以新制勞退有效帳戶約一二九二萬計算，平均每位勞工帳面可分紅五萬四〇〇元，較十月四萬三二五九元再增加。

勞動基金運用局副局長劉麗茹昨揭露總規模達七兆六九五一億元勞動基金資產配置，包含自營及委外，有二十一％的資金布局國內股市，二〇二五年前十一月投資績效約三十九．三六％，同期台股大盤漲幅十九．九三％，明顯「賺贏」大盤。

至於其他資金配置，海外資產占五十八％，包含股債及匯率因素，去年前十一月海外整體報酬率十．二％；有二十一％為國內其他資產，主要包含債券、存款、短期票券，去年國內債券收益率僅二％。

