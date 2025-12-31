盤勢分析》無畏軍演 外資連2買

台股封關交易倒數第2日加權指數開低震盪，終場下跌103.76點以2萬8707.13點作收。（中央社）

受美股疲弱影響，台股封關交易倒數第2日加權指數開低震盪，終場前一度翻紅小漲20點，不過最後一盤賣壓湧現，終場以下跌103.76點的2萬8707.13點作收，成交量約4588億元。

台積電（2330）昨股價下跌10元，以1520元作收；相較權值股，記憶體族群表現強勢，晶豪科（3006）、鈺創（5351）與宇瞻（8271）皆漲停作收，南亞科（2408）、華邦電（2344）漲幅分達3.18%、8.84%。面板廠群創（3481）更在半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）業務，打入國際級客戶供應鏈激勵下，昨拉出第2根漲停，爆逾88.2萬張巨量。

台股昨日雖下跌，統一投顧董事長黎方國仍看好到明年農曆年前表現。他表示，明年1月6日至9日登場的CES 2026，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技大咖將釋出新AI應用，而15日的台積電法說會，則可望公布去年亮眼的財報、上修今年資本支出以及成長性，加上20日後會有美國重量級科技公司陸續公布優於預期的財報，都有利延續多方行情；且從2011~2025年，不是有元月效應、就是有2月紅包行情，因此台股到農曆年前，將一路看多。

3大法人昨合計買超26.8億元，其中外資不畏中國軍演，再買超44.72億元、投信賣超40億元、自營商買超22.1億元。外資台指期淨空單昨減少4086口，累計外資台指期淨空單約2.62萬口。（記者王憶紅）

