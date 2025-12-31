藍白卡總預算 「均衡台灣」沒銀彈

行政院昨日召開經發會第二次顧問會議，行政院長卓榮泰強調，明年人均GDP目標4萬美元。（記者塗建榮攝）

台經院長張建一出席經發會顧問會議

為明年逾300億元跨縣市建設請命

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨日召開經發會第二次顧問會議，討論均衡台灣、少子化等方面議題。行政院長卓榮泰強調，今年台灣經濟成長率比預期好，依主計總處預估應可達到七．三七％，人均GDP（國內生產毛額）會達到三萬八七四八美元，我們再努力，明年達成四萬美元目標。

卓揆︰明年人均GDP目標4萬美元

正值中國軍演之際，卓揆致詞表示，中共的軍演與本次會議討論主題「均衡台灣」形成強烈對比，對中國當局更是極大諷刺。建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結，才沒有敵人；唯有穩健前行，國家才能持續進步。因此，對外爭取合作、對內團結國人，以人民為念，是政府現在最重要的施政方向。

請繼續往下閱讀...

他指出，為確保全台水資源合理分配，經濟部已擬定六年各項強化供水穩定工作，全力支撐產業發展所需用水。另為解決少子女化問題，政府也從孕、養、育、住、職五大面向著手，鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧、優化兒童醫療照護體系。再加上政府持續推動「六大區域產業及生活圈」，積極布建產業發展所需人才，相信能穩健朝「均衡台灣」目標前進。

呼籲立院盡速通過明年總預算案

卓揆並籲請立法院盡速審議通過明年度中央政府總預算案，確保政府具備足夠財政量能，持續推動台灣建設。

經發會顧問、台灣經濟研究院院長張建一受訪表示，「均衡台灣」預算約六兆多元，明年需要三百多億元，現在都卡在立法院，該預算對國家長遠發展非常重要，希望立法院盡快通過總預算。

行政院李慧芝發言人說明，有關「均衡台灣」重大建設部分，倘明年度中央政府總預算案未通過，新興計畫及新增預算受影響經費合計逾三百億元，包括「東部慢活城鄉」五十．八億元、「大南方新矽谷」一二八億元、「首都圈黃金廊帶」九．八億元、「低碳樂活離島」〇．六四億元、「桃竹苗大矽谷」一二八億元、「中部精密智慧新核心」十．八億元等，期盼明年度總預算案能順利通過，使上開重要計畫不受影響、如期完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法