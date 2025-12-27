財經青紅燈》金融股明年3大優勢

迎接2026年，金融股族群具有三大優勢。（中央社檔案照）

2025年將進入尾聲，明年金融股族群具有三大優勢。一是「補漲行情」，因今年度金融保險類股只有上漲15.34%，落後大盤表現，顯然還有補漲空間；二是「科技類股輪動」，因AI股估值偏高進入修正期，大型科技股面臨獲利了結壓力，讓金融股有更多的機會；三是「獲利亮眼」，今年前10個月金融三業已大賺8426億元，可望創史上第二高紀錄，獲利成績當後盾，2026年表現自然可期。

根據統計，金融保險類指數2024年12月底收盤為2098.73點，截至2025年12月23日止則為2420.61點，今年金融股漲幅為15.34%；相較之下，今年以來台股整體漲幅23.17%，金融股表現不如大盤。

今年金融保險類股漲幅沒有超越大盤，這也意味著還有補漲空間，後勢還有上攻機會；尤其近期獲得資金大幅進駐加碼，金融類股指數表現強勢，光是12月以來已經上漲8.8%，顯示資金有望續推金融股「元月行情」。

其次，AI（人工智慧）及科技類股是今年「當紅炸子雞」，但隨著科技權值股近期步入震盪修正階段，市場資金開始尋找新的避風港，金融股也展現相對優勢，包括產業基本面穩健，獲利、配息都穩定。

再者，市場對於金融三業的獲利前景看好。根據統計，今年前10月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘已達8426億元，2025全年可望獲利超過9500億元，成為金融三業的獲利「史上次高紀錄」。由於金融三業獲利強勁，對投資大眾無疑是打了強心針，更能顯現近期金融股的上漲底氣。（王孟倫）

