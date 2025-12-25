美零件卡脖子 中國商飛交機率不到2成

美中貿易戰影響，中國商飛（Comac）今年C919客機的交付數量，仍無法達成下修後的目標，重創該公司全球擴張的野心。（歐新社資料照）

C919全年交付目標由75架降至25架

但今年將結束實際僅交付13架

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美中貿易戰帶來的不利因素阻礙生產，中國國企中國商用飛機公司（Comac，中國商飛）即便先前已大幅下修今年C919客機的交付數量，但仍無法達成下修後的目標，將重創該公司全球擴張的野心。

《彭博》報導，根據航空顧問公司Cirium和Planespotters.net的數據，今年截至十二月二十二日，中國商飛僅交付十三架C919客機，與去年的交付數量一樣。

中國商飛今年稍早將交付數量目標由七十五架降至二十五架，但預計仍無法達標。隨著今年即將結束，除非交付數量在最後幾天激增，該公司的交付數量將僅為下修目標的近半，更比原先目標少了八十％以上。

中國商飛的三大客戶—中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空去年的年報顯示，預計今年合計將接收三十二架C919客機，但迄今僅收到十二架，生產進度遙遙落後。

中國企業註冊平台「天眼查」的數據顯示，中國商飛今年十一月接到數家國有企業的注資四四〇億元人民幣，這筆資金將使中國商飛能提振生產。

中國商飛在今年三月的供應商大會上表示，計畫提高明年C919客機產能至一〇〇架，二〇二七和二〇二八年再增至一五〇架，二〇二九年則為二〇〇架。

但中國商飛今年面臨的挑戰已重創其產能，尤其是在美國出口禁令限制下，該公司難以穩定獲得所需的飛機零件，包括來自CFM國際（CFM International）的引擎，CFM國際是美國奇異航太（GE Aerospace）和法國賽峰（Safran）的合資企業，C919客機高度依賴這些引擎。中國商飛較小的C909客機也使用奇異航太的引擎。

未獲美歐適航認證 銷售受限

中國商飛正致力向海外銷售其客機，希望利用全球對新型節能噴射機的強勁需求，以及低於歐美兩大競爭對手空中巴士、波音的售價；但該公司的客機仍未通過美國和歐洲監管機構的黃金標準適航認證，這也限制了銷售。

