熱門股》Q4獲利看旺 威剛爆量漲停

受惠記憶體價格上漲，威剛第4季營運將呈跳躍式增長，昨股價表現強勢，終場收在漲停223.5元，股價創歷史新高。圖為威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

記憶體模組廠威剛（3260）昨股價表現強勢，終場收在漲停223.5元，大漲20元，連3漲，股價創收盤價歷史新高，成交量3.59萬張。3大法人合計買超8123張，其中外資買超5914張。

受惠記憶體價格上漲，威剛11月合併營收55.98億元，創19年來單月新高，月增逾25%、年增逾6成；前11月營收472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。

威剛第3季稅後淨利17.6億元，年增近2倍、季增1倍，每股稅後盈餘5.57元，獲利創單季新高。該公司預期在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，第4季營運將呈跳躍式增長。

威剛於10月投資氣動釘槍大廠力肯（1570），以加速跨入電動車、馬達高成長市場，力肯19日舉行股東臨時會，威剛取得4席董事、3席獨董，威剛董事長陳立白也以威剛代表人獲選為力肯董事長。（記者洪友芳）

