央行：經濟5大風險 AI泡沫化居首

五大不確定因素牽動我出口與經濟

基礎建設投資太多 終端應用商業模式未成熟

中央銀行最新報告列舉全球及台灣經濟面臨的5大不確定性，其中AI（人工智慧）泡沫化風險列居首位。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行日前雖上修今年經濟成長率達七．三一％，創十五年新高，但最新報告列舉全球及台灣經濟面臨的五大不確定性，其中AI（人工智慧）泡沫化風險列居首位；報告也警告，中國內需疲弱與產能過剩問題，恐外溢衝擊他國相關產業，進而激化全球貿易摩擦與保護主義風險。

中央銀行報告也警告，中國內需疲弱與產能過剩問題，恐外溢衝擊他國相關產業。（資料照）

資產價格若下跌 衝擊全球金融穩定

報告指出，生成式AI熱潮推升算力需求，主要雲端服務商（CSP）擴大資本支出投資AI基礎建設，惟AI終端應用及商業模式尚未成熟，若未來經濟效益不及預期，龐大AI投資恐有泡沫化風險，可能導致資產價格下跌，負面財富效果將削弱全球需求、衝擊金融穩定；且若AI應用無法創造足夠獲利，CSP廠商將下修資本支出，可能影響台灣半導體與伺服器供應鏈出貨。

第二大不確定性是美國貿易政策發展及其影響。美國高關稅對全球經濟成長的抑制效果逐漸顯現，而其關稅政策仍面臨國內適法性疑慮，若美國聯邦最高法院裁定違憲或越權，美國當局政策措施調整及其影響仍具不確定性。

主要國家貨幣政策分歧 影響股匯債市

第三大不確定性為主要央行貨幣政策調整路徑分歧。報告分析，美國通膨率仍高，但勞動市場下行風險上升，明年聯準會降息路徑仍具不確定性；日本央行傾向升息；歐元區通膨趨穩，經濟溫和擴張，預期ECB結束降息週期；中國人民銀行維持寬鬆貨幣政策，支撐低迷的國內經濟。主要國家貨幣政策分歧，牽動未來國際資金流向，影響全球股匯債市穩定。

中國輸出過剩產品 恐激化全球貿易摩擦

第四大不確定性是中國內需疲弱與產能過剩問題。中國消費信心疲弱，且房市持續低迷，削弱寬鬆貨幣政策之傳遞效果；政府加碼財政擴張力道，對實體經濟提振成效仍待驗證。而中國產能過剩問題嚴峻，產業內捲式低價競爭壓縮獲利空間，不利經濟結構轉型；若其持續向外輸出過剩產品，恐衝擊他國相關產業，進而激化全球貿易摩擦與保護主義風險。

最後是地緣政治風險。包括烏俄談判內容與進展、中日緊張局勢、美國對委內瑞拉行動等，不確定性升高恐制約投資意願，為全球經濟與通膨前景增添變數。

