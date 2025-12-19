最低工資補貼 7.5萬家企業受惠

因應美國關稅衝擊，為支持勞工安定就業，勞動部昨日公告，委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，由勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（左）、勞動力發展署副署長陳世昌（右）說明。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年最低工資月薪將調至二萬九五〇〇元，因應美國關稅衝擊，勞動部昨公告委託經濟部產發署辦理的「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，本次補貼鎖定製造業，推估約有七萬五〇〇〇家企業受惠，以二〇二五年營收相較前一年度減少達一定比率，再依據最低工資聘僱人數定額補貼，除了本勞外更首度納入移工，預算額度二十億元，實施細節仍待產發署訂定。

因應關稅衝擊 首納外籍移工 鎖定製造業 預算20億元

勞動部推估，此次七萬五〇〇〇家企業，以最低工資聘僱移工人數約有三十八萬人、本國勞工二〇八萬人，本勞占比達八十四％，但這些企業明年聘僱的最低工資勞工人數目前未知，且需實際營收減少達到補貼標準，雇主才可依聘僱人數獲得補貼。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，最新補貼方案原則比照二〇二三年疫情期間的「基本工資補貼方案」，主要差異包括上次主要為內需產業，此次補貼對象為「受國際情勢及關稅影響的製造業廠商」，受影響勞工人數計算則依據企業內職災保險投保「最低工資投保級距」內的人數，包含本國勞工並首度納入外籍移工。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅解釋，受國際情勢影響的製造業中包含許多傳統產業與中小企業，聘僱移工的比例很高，如果將移工排除，對傳產、中小企業僱用的勞工也會受到影響。

勞動力發展署副署長陳世昌指出，目前台灣進用產業移工的製造業共四萬七〇〇〇家，其中四萬六〇〇〇家屬於傳統產業、製造業，僅一〇〇〇家左右是高科技產業，顯示製造業中傳產占大宗，若排除移工，將使很多傳統產業與中小企業無法獲得協助。

這項補貼措施是依據今年最低工資審議會，勞資雙方委員共同建議，勞動部與經濟部應共同針對受美國關稅等國際情勢影響的產業，在調高最低工資之餘，提供相關配套措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法