盤勢分析》外資壓低結算 留意季線支撐

加權指數昨日上下震盪逾311點，終場下跌11.49點，收在2萬7525.17點。（中央社資料照）

美股4大指數前天跌多漲少，但科技股有止跌現象，台股在經歷前天重挫後，昨日早盤多頭企圖振作，在台積電（2330）、聯發科（2454）穩盤下，記憶體族群趕在美光財報公布前展開攻擊，金融、低軌衛星概念股助攻，加權指數一度上漲244點；但受到外資大賣現貨323.4億元壓低台指期結算，午盤過後台積電賣壓突然湧現，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）全面下挫，加權指數跳水翻黑，上下震盪逾311點，終場下跌11.49點，收在2萬7525.17點，成交量約5202億元。

統一投顧指出，台股失守月線，技術指標KD、RSI皆向下，MACD柱狀體翻綠，短線上技術指標仍為整理格局。上週台股創高後遇AI科技股獲利疑慮，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，目前短線上陷入換手整理期，後續觀察3-5日內是否止跌回穩，留意季線的支撐力道。

請繼續往下閱讀...

國泰期貨分析，隨著外資陸續休假，行情將轉由籌碼面主導，短線積極者可順勢操作太空AI題材，但務必嚴守5日線停損，切勿盲目追高；中長線投資人則應回歸價值面，考量雲端巨頭資本支出趨勢未變，建議在大盤於季線或整數關卡止穩後，分批布局被錯殺的績優權值股或高殖利率防禦標的，靜待回升行情。

3大法人昨合計賣超236.8億元，其中外資賣超323.4億元、投信買超7.5億元、自營商買超79億元；外資台指期淨空單昨大減5181口，累計外資台指期淨空單降至約2.9萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法