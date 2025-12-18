財經青紅燈》新青安地板利率告終

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）明年7月底到期，各部會也正在協商如何延續新青安。（資料照）

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）明年7月底到期，已倒數不到8個月，各部會也正在協商如何延續新青安；面對目前房市低迷買氣，房產業者期盼能推出更強而有力的「新新青安」或是「新青安2.0」來一掃陰霾，進而提升房市交易量。

檢視現行新青安方案，寬限期長達5年、貸款金額最高1千萬元、最長還款年限40年，其中利息補貼期間的一段式利率更僅1.775%，是現行少數利率不到2%的房貸方案；放眼目前一般新增房貸利率，幾乎都是2.3%起跳，少部分甚至觸及3%。

2023年8月新青安上路後，期間曾因央行升息，當時行政院拍板由公股行庫吸收升息的半碼，才讓新青安補貼期間的利率始終維持「甜蜜價」，但隨即迎來房市價量雙飆大潮，眼見一發不可收拾，各部會祭出多項抑制房市炒作措施，包括內政部「平均地權條例2.0」、財政部「房地合一稅2.0」，央行選擇性信用管制甚至到了第7波。

2024年內政部更公開表示，未來央行若再升息，將建議不再加碼補貼新青安的利息，新青安2.0利息補貼額度成為外界關注焦點之一，尤其是否刪減過去補貼額度，讓新青安2.0地板利率一舉站上2%，將可成為中央對於後續房市是否要鬆手的觀察指標之一。

新青安方案僅適用購買成屋，預售屋不在內，加上購買預售屋有興建時間長短的落差，以及新青安有一定的利息補貼期限，購買預售屋的交屋時間點未必能趕上新青安最優惠的利息補貼時間點，民眾要在意的是自身負擔能力足夠且有自住需求，隨時都可評估買房。（徐義平）

