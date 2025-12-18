今年業績創新高 台彩表揚157位經銷商

台灣彩券公司昨舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位彩券績優經銷商。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為肯定彩券經銷商的努力與貢獻，台灣彩券公司昨舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位彩券績優經銷商。台彩董事長黃志宜表示，今年進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商突破7萬人，彩券銷售業績也再創新高，今年截至12月10日，整體銷售金額1634.3億元、年增12.4%，第5屆公益彩券盈餘達636.39億元。台彩持續推廣公益彩券理念，把每張彩券背後的善意轉化為社會福利照護資源，讓公益的力量遍及台灣每個角落。

今年表揚大會分別在台北、台中、花蓮及台東舉辦4場宴席，台北場昨日舉行，財政部國庫署副署長林秀燕與六大彩券工（公）協會代表亦蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻。表揚項目包含電腦型立即型彩券經銷商全國銷售前5名、各縣市銷售前3名及最佳進步獎；且今年特別新增公益愛無限獎，表揚經銷商透過分享自身經驗和故事，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。

黃志宜表示，彩券產業能穩健發展並再創佳績，歸功每位經銷商及台彩同仁的努力，更要感謝財政部與中國信託銀行的指導與支持。2025年彩券銷售截至12月10日達1634.3億元，其中立即型彩券860.8億元、電腦型彩券773.5億元，雙雙創下史上新高。

另，截至今年11月底，第5屆公益彩券盈餘達636.39億元，分配用於地方政府社會福利、國民年金補助及全民健保準備金等。台彩將持續營造公正、健康且穩定的經營環境，攜手經銷商把每一份彩券背後的善意挹注社福財源，並推廣公益彩券核心價值，讓好事持續發生在台灣的每個角落。

