一詮聚焦高階散熱元件 明年放量出貨

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導線架廠一詮（2486）昨在法說會表示，隨著AI時代來臨、晶片功耗持續提高，公司產品已由過去以光電產品與導線架為主，轉型聚焦於半導體高階散熱元件；散熱產品營收占比連年快速拉升，並成功斬獲北美AI龍頭CSP（雲端服務供應商）訂單，以及ASIC（特殊積體電路晶片）陣營客戶，相關產品將於明年放量出貨。

一詮指出，公司近年持續調整產品結構，散熱元件營收比重明顯提升，去年占比18%，今年第3季已提高至26.38%，為各產品線中成長幅度最大的項目；若以月營收觀察，散熱元件自今年9月起占整體營收比重達35%，11月進一步拉升至37%，帶動散熱產品月營收自今年初約8700萬元，成長至11月約1.75億元，呈現倍數成長 。

一詮說明，隨著AI晶片運算效能提升，高功耗趨勢帶動高階散熱需求快速成長，一詮目前已成為全球先進封裝與晶圓大廠供應商，並陸續導入ASIC、CSP陣營及北美AI龍頭客戶。今年第4季CPU、GPU相關散熱產品開始小量出貨，預期明年出貨規模將明顯放大，會有較高的毛利貢獻。

在產品布局上，一詮表示，針對不同晶片熱耗需求，已具備多元散熱解決方案，涵蓋均熱板、金屬散熱結構及微通道水冷等高階產品，且均已具備量產能力。

因應明年訂單需求，一詮今年已積極進行產能調整與擴充，包括遷廠、既有廠房整建及新增設備，原總部搬遷後亦擴充為散熱元件產線，目標明年整體產能較今年大幅提升1倍，以滿足AI、網通及相關客戶放量的訂單需求 。

