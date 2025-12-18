台泥董︰放任傾銷 恐賠掉本土水泥業生計

台泥董事長張安平示警，越南、印尼、日本等國的進口水泥正以超低價惡意傾銷台灣。（台泥提供）

越南、印尼、日本等國內售價 遠高於在台售價

〔記者楊雅民／台北報導〕越南、印尼、日本等國的進口水泥正以超低價惡意傾銷台灣，台泥（1101）董事長張安平示警，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，將讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地。

根據財政部海關進口報價及進口國當地售價數據，以2024下半年至2025上半年為比較區間，日本水泥在其國內的售價為每噸新台幣3800元，出口到台灣僅1400元，比日本國內價格便宜2400元。

請繼續往下閱讀...

印尼的水泥熟料在當地售價為每噸1200元，出口到台灣僅680元，比印尼當地價格便宜520元；越南進口水泥雖被開徵反傾銷稅，但到岸價格續降15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，與台灣水泥價差進一步擴大。

張安平認為，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來，他呼籲「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」

落實進口水泥碳足跡查驗機制

他指出，WTO對傾銷有清楚定義，是不公平的競爭也不被允許，且目前台灣對進口水泥維持「零關稅」、毫無對等可言，這對台灣本土產業來說，不只沒有保護，更非公平，且進口水泥應該承擔與本土水泥同樣的碳成本與環境責任。

對環境部將推動「國對國的碳足跡查驗機制」及「台版CBAM明年起試申報」，張安平提出2個關鍵前提，如果不解決，查驗機制將可能形同虛設。

首先須落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合；其次，台灣應確認進口水泥的碳足跡計算標準，並要求須符合國際標準的第三方驗證，許多東南亞大廠採Net（淨排放）計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除，藉此美化數字。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法