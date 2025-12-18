金士頓︰記憶體漲到明年 牽動終端產品調價

記憶體模組龍頭廠金士頓（Kingston）業務主管近日受訪示警，指出記憶體價格還會繼續上漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，各家廠商紛認為這次缺貨是從業以來最嚴重的一次，記憶體模組龍頭廠金士頓（Kingston）業務主管近日受訪也示警，指出記憶體價格還會繼續上漲，NAND快閃記憶體在30天內短缺會更惡化，將使固態硬碟（SSD）價格再上漲，消費者若計畫升級記憶體或SSD，不宜再等待。

金士頓近幾年轉趨低調，較少對外發表記憶體走勢，業務主管此番談話引起矚目。金士頓創辦人孫大衛上個月底也難得回台灣，主持金士頓供應商日，他釋出AI帶動記憶體下半年需求好轉，展望明年樂觀，金士頓對供應商有承諾，他也期勉供應商「不要擔心」。

金士頓資料中心SSD業務經理Cameron Crandall近日受訪指出，今年NAND Flash價格暴漲246%，70%漲幅發生在最近60天內，多數價格上漲壓力已進入供應鏈，NAND Flash占傳統SSD物料成本達90%，他預期價格劇烈變動將直接牽動終端產品價格。

根據TrendForce最新調查，由於預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。

TrendForce分析，記憶體價格上漲將促使筆電品牌調整產品組合、採購策略，以及地區銷售布局。其中，高階輕薄筆電因普遍直接將mobile DRAM焊接在主板上，無法以降規或更換模組的方式維護成本，又因設計限制規格變動，可能成為最早、最大幅度顯現漲價壓力的市場。

智慧手機、筆電將降規或漲價

至於消費型筆電市場，儘管需求對整機規格、售價變化較敏感，但尚有成品及低價記憶體庫存支撐獲利表現，預料短期內可維持既有定價；中長期則仍將走向降規或調價，預期2026年第2季PC市場將進入較顯著的調價期。

低階市場則是受創最深的價格帶，以手機為例，2026年退回以4GB為主；低價筆電因受限於處理器搭配及作業系統需求，DRAM配置短期內難再下修。

