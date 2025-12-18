育嬰留停津貼6+1 就保法修正草案預告

新手父母育嬰留職停薪津貼增至7個月，明年有望實現。（中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕新手父母期待的育嬰留職停薪津貼增至七個月，明年有望實現。勞動部昨預告「就業保險法部分條文修正草案」，為鼓勵男性參與育兒，若雙親都領滿六個月育嬰留職停薪津貼，將可各增加領取一個月津貼，預估受惠人數可達二．二萬人；草案預告期十四日，待預告期結束，勞動部統整各方意見後，明年初送行政院審議。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，本次修法主要有三大重點，第一是「擴大加保年齡」，將現行就業保險適用對象為十五歲以上、六十五歲以下的規定，刪除六十五歲的投保年齡上限，鼓勵勞工續留職場，同時提升高齡勞工就業安全保障；其次，縮短「失業給付請領等待期」，由現行十四日的就服機構推介就業等待期，縮短至七日，讓失業勞工能更快領到失業給付。

另外就是增訂育嬰留職停薪津貼，由現行六個月有條件增加一個月。根據現行規定，孩子在三歲前，受僱者可申請最多二年的育嬰留職停薪，其中六個月可請領投保薪資八成的育嬰留停津貼；未來修法通過後，若父母都已累積申請六個月，再申請第七個月的留職停薪，就可多領一個月的津貼，希望藉此鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

陳美女表示，若雙親其中一人為公保、軍保且領滿六個月者均可適用；此外，考量雙親其中一人已死亡，為保障單獨扶養子女者的照顧需求，因此也符合要件、給予同等經濟支持。

根據勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助共九萬三〇〇〇餘人，包含六成津貼及二成薪資補助，一年核付一四三億八七一八萬元，特別是男性請領比率已由二〇二一年的不到二成，提升至去年達二十七％、成長三十五％。若以去年人數推估，修法後受惠人數約達二．二萬人，一年將新增約六．六億元津貼支出。

