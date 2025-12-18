亞馬遜擬砸百億美元 布局OpenAI

彭博報導，ChatGPT開發商OpenAI正就取得亞馬遜至少100億美元投資，並採用其自主研發的晶片Trainium展開初步談判。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，ChatGPT開發商OpenAI正就取得亞馬遜至少一百億美元投資，並採用其自主研發的晶片Trainium展開初步談判。對於這家網路零售巨頭而言，該交易對其擴展人工智慧（AI）實力，並與輝達競爭的努力，意義重大。

知情人士說，這項交易可能使OpenAI的估值升高超過五千億美元；他強調，談判仍處於初步階段，相關條款可能改變。

報導說，如果交易達成，將是亞馬遜新興的半導體部門一場重大勝利。儘管輝達主導建構AI平台所需的晶片市場，但像Meta等開發商已開始尋求從Google取得競爭產品。

Trainium晶片是亞馬遜AI戰略的關鍵元素，與其雲端部門形成互補。亞馬遜網路服務公司（AWS）是全球最大算力與資料儲存租賃服務商，但因微軟等公司的激烈競爭，使其難以在AI開發者領域複製主導地位。

亞馬遜希望吸引尋求低價的公司。亞馬遜指出，Trainium晶片能以比輝達繪圖處理器更廉價、更有效率的方式驅動AI模型的密集運算。

The Information之前報導，OpenAI與亞馬遜約在十月開始展開談判，當時OpenAI完成歷時近一年的公司重組，最大股東微軟獲得二十七％股份。OpenAI近期估值五千億美元，一度超越馬斯克的SpaceX，成為全球估值最大的新創公司。

OpenAI此刻也正為其首次公開募股（IPO）做準備，這可能以高達一兆美元的估值進行，使該IPO規模創史上最大紀錄。

OpenAI與亞馬遜上月也宣布達成一項交易，據此，AWS未來七年將提供OpenAI價值三八〇億美元的雲端算力，該協議將使用數十萬顆輝達晶片。

