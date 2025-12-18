中方強要控制權 李嘉誠賣港口又卡關

長江和記實業公司擬出售巴拿馬運河港口案，中國政府要求，除非中遠集團取得多數股權，否則將阻止交易。（路透資料照）

中國官員透露 將做為美中貿易、關稅談判的籌碼

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業公司（長和），出售巴拿馬運河兩港口在內的全球四十三座港口案再遇波折。華爾街日報報導，知情人士透露，中國政府要求除非中國最大航運公司中國遠洋運輸集團（COSCO）取得多數股權，否則將阻止交易；白宮表示，不會接受該條件。

美國總統川普一月上任之前，以中國影響力太大，恐威脅美國在巴拿馬運河的通行為由，揚言「收回」對該運河的控制權。捲入美中地緣政治對抗的長和三月初宣布，與貝萊德為首的財團達成原則性協議，出售巴拿馬運河港口在內的二十三國四十三座港口，交易金額達二二八億美元，高於長和市值。

報導說，該交易激怒中國，而在其要求中遠集團作為平等合作夥伴加入交易後，此交易的達成露出曙光。但知情人士指出，貝萊德與主要合作夥伴貨櫃營運商地中海航運公司原本對於給予中遠同等股權持開放立場，但在北京加碼要求取得多數控制權與港口營運否決權後態度轉向。

白宮拒中國控制巴拿馬運河

一名白宮官員十六日表示，「川普總統已明確表示，中國控制巴拿馬運河是無法接受的，這違反了『美國—巴拿馬條約』，並危及我們的國家與經濟安全」。

知情人士說，該交易現在陷入棘手僵局。一名中國高級官員透露，中國政府計畫將港口控制權作為美中更廣泛的貿易與關稅談判中的一個籌碼。

報導指出，每年有數以百萬計輸往美國的貨櫃在巴拿馬運河的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港進行裝卸，這兩港口由長和控制。根據巴拿馬運河管理局的數據，逾四十％美國貨櫃運輸皆取道巴拿馬運河，在亞洲與美洲之間運送貨物。

知情者表示，中國官員已經告知貝萊德、地中海航運與長和，如果中遠集團被排除在交易之外，中國將阻止長和的擬議出售交易。

