節電獎勵回歸公平 「省1度拿84元」取消

台電調整獎勵制度，考量公平性，取消過去最低獎勵金84元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕節電獎勵縮水！台電調整獎勵制度，考量公平性，取消過去最低獎勵金八十四元，估一五〇萬戶受影響，新制實施後過去拿最低獎勵用戶平均會縮水至約三十元，節電獎勵維持登錄制度，目前尚有七百多萬戶未登錄。台電強調，新制只是回歸「省多少、回饋多少」，反映實際節電成果，但可改善台電財務近四億元。

台電副總蔡志孟指出，台電自二〇一四年起實施節電度數計算回饋，「每省一度電，獎勵〇．六元」，但每期（兩個月）有最低獎勵八十四元設計，只要跟去年同期相比省一度電，就有最低回饋。

台電發言人黃美蓮說明，目前約五〇七萬用戶登錄節電獎勵，平均每年省電約十七億度，發出十三、十四億元獎勵金。她說，最低獎勵金的設計，會造成省一度跟省一四〇度的用戶回饋相同、都拿到八十四元獎勵，基於公平考量，決定改革獎勵措施。

新制將取消「最低」獎勵制度，但維持省一度電有〇．六元回饋，登錄制度未變，已登錄的用戶不必再登記，尚有七百多萬用戶可透過官網、台電臨櫃或一九一一專線申請。

根據統計，去年約一五〇萬戶適用最低獎勵金，這些用戶平均只省電五十度左右，等於節電獎勵回饋會從八十四元降至三十元；想要拿滿八十四元，未來每個月要省七十度電，可能要出國二十多天或是換電器、改變用電行為才有可能達到。

至於這幾年四波電價調漲後，蔡志孟坦言，今年受到燃料成本平穩，將有盈餘，外界估台電今年可賺五百億到六百億元，新制則對台電財務改善四億元。因帳單兩個月一期，約在明年二、三月就會收到改採新制度的帳單。

