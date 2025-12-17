電力搭配算力 台電3方向擬新規

台電統計，一座大型AI資料中心相當10萬戶家庭用電。（中央社資料照）

擬要求AI資料中心選址近電源、自備電源、特別費率 最快明年出爐

〔記者林菁樺／台北報導〕資料中心（AIDC）是吃電怪獸，台電昨邀學者專家舉行因應AIDC趨勢研討會，台電董事長曾文生示警，AI資料中心的用電密度遠高過商辦、住家，甚至傳產製造工廠，核供條件幾乎與半導體廠相當，設在都市對局部電網造成壓力；為找出「算力與電力」最佳配合模式，台電正討論對AI資料中心祭出新管理規則，包括選址鄰近電源、自備電源、設特別費率等，新規則最快明年出爐。

一座用電相當10萬戶家庭

對都市電網造成極大壓力

台電統計，一座大型AI資料中心相當十萬戶家庭用電，隨著AI資料中心興建，對電力需求不斷增加，台電前年參考國際規範，在桃園以北逾五MW以上的AIDC暫緩核供後，申請量有下降趨勢。經濟部能源署更在上月修正「能源管理法」子法，將此納入能源使用說明書審查範疇。

曾文生舉例，只要兩個最新的GB200，用電量就超過整棟台電大樓，「用電密度太可怕」。他說，初步看到國外做法，包括選址和電源（電廠）接近，可減少電網輸送、負擔；其次可能要求AIDC須設置緊急供電設施，如透過柴油發電機須維持七十二小時等，自身維持一定供電能力，達到區域供需平衡與「 Power Couple 」概念。

台電總經理王耀庭提到，AI已是革命性需求，包括無人車、機器人等都需大量運算，未來電力需求只會越來越多。他舉例，若將AI資料中心機櫃放在台北市中心，就要數十條饋線，北市地理條件並不允許，會中專家建議，從需量反應、自備電源、差別電價調整；但這些都是配套措施，因應AIDC成長，確實要有合適安排，達成「算力等於國力」，而國力靠電力，是台電責任與使命。

他表示，若無配套措施，可能就是限制AI資料中心設在電廠旁（即發即用），因光是拉線範圍三到五公里就已是浩大工程、挑戰度很高；對於AIDC用戶台電會有一套新的管理規則，有雛型後會再進行社會溝通，盼新規則最快明年出爐。

