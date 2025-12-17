盤勢分析》漲多股回檔 關注美經濟數據

由於美國科技股表現持續疲軟，昨日台股開盤後延續修正節奏，終場台股下跌330.28點、收在2萬7536.66點。（資料照）

由於美國科技股表現持續疲軟，昨日台股開盤後延續修正節奏，除金融股勉強撐盤外，先前漲幅較大的矽光子、銅箔基板、記憶體等熱門股成回檔震央，終場台股下跌330.28點、收在2萬7536.66點，成交量約5471億元。

在3大法人動向，外資昨賣超595.01億元、投信買超33.42億元、自營商賣超149.23億元，合計賣超710.82億元；外資台指期淨空單昨增加527口，累積外資台指期淨空單約3.42萬口。

凱基台灣TOP 50ETF團隊指出，美系雲端服務業者（CSP）不只持續上修資本支出，也宣布加大投資力度，AI產業無疑仍是長線趨勢題材，而台灣穩坐AI供應鏈樞紐，無論美國科技巨頭如何捉對廝殺，技術居於領先地位的台廠訂單動能都不受影響，可望持續成為主要受惠者，值得逢低進場布局。

元大投顧分析，本週陸續公布美國11月非農業就業數據及消費者物價指數（CPI），若數據能提高市場對明年降息預期，將有助減緩美股修正壓力；此外，美光也即將公布財報，若能釋出樂觀展望也有助記憶體類股止跌回穩。元大投顧建議，短線選股上，可多關注11月營收亮眼、股價位階較低，且技術面底部型態剛成形的績優股。（記者張慧雯）

