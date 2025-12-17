搶攻AI冷精棒 華新推新品牌「奇沃Steeval」

不鏽鋼大廠華新麗華昨發表冷精棒全新品牌「奇沃Steeval」，預估明年底在歐洲、台灣、中國的冷精棒年產量可達18萬噸。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕不鏽鋼大廠華新麗華（1605）昨發表冷精棒全新品牌「奇沃Steeval」，規劃台灣、中國、歐洲等3地的冷精棒年產量未來可達18萬噸。華新麗華副董王錫欽表示，因AI伺服器蓬勃發展，以GB200、GB300為例，液冷快接頭就會與冷精棒有關，華新在中國已取得相關商機，看好未來成長性。

明年底年產量 估可達18萬噸

冷精棒為精密製造及關鍵零組件的核心材料，是一種不鏽鋼長條類金屬加工材料，華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡指出，華新冷精棒有市占第1、歐洲優勢、全球布局、產品多元與設備先進等5大優勢，其中在歐洲、台灣與中國的冷精棒年產量預計在2026年底可達18萬噸，將遠超過市場第2名。

王錫欽表示，AI伺服器如GB200、GB300的機櫃中，因晶片用量大、功率高，已採液冷散熱，當中的重要組件跟冷精棒有關就是快接頭，以1個GB300為例，會使用到276個快接頭，後續商機可觀。

王錫欽指出，華新在中國冷精棒有搶到相關商機，去年開始跟散熱廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等的快接頭供應商如富世達（6805）、丹佛斯（Danfoss）、CPC等已有接觸。

王錫欽表示，在AI伺服器的液冷快接頭領域，華新在中國市場居領先地位，但整體而言，冷精棒用途非常廣泛，最多還是在汽車產業，目前華新在中國生產的冷精棒，僅10%用在AI伺服器的快接頭，因此未來有機會快速成長。

