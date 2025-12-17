談羅唯仁事件 林本堅：台積量產優勢難撼動

崇越捐贈三座半導體模型予清華大學半導體研究學院，昨由崇越董事長潘重良（左）與清華大學半導體研究學院院長林本堅（右）共同簽署合作意向書。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前台積電（2330）資深副總羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾，引發台積電提告，清華大學半導體研究學院院長林本堅昨表示，半導體業非靠一個人可撐起，英特爾目前陷入很大危機，如果英特爾後續產品有使用到台積電的技術，會被追蹤出來，還要證明不是從羅唯仁手上取得的台積電技術。

半導體業非靠一人可撐起

羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾是否造成台積電機密技術外洩問題，引發關注。林本堅認為，半導體技術進展快速，2、3年後就變得很不一樣，羅唯仁即使知道很多台積電機密技術，並不表示英特爾就能做出來，「台積電的量產團隊非常厲害」，三星、英特爾內部都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊一起配合，目前連三星也跟不上台積電，因為執行面與團隊的合作都非常重要。

對於羅唯仁退休後迅即回鍋英特爾，還傳出帶走大批機密資料，林本堅說，「我不覺得太奇怪」，透露出他對羅的行事作風似乎有所了解，但他未明說。林本堅認為，一般人都以為羅退休後可享受人生，但每個人有他自己的特性。

業界傳出，台積電研發老將蔣尚義於2006年首度退休，在他退休期間，羅唯仁掌管研發部門，林本堅曾萌生辭職念頭，2009年蔣尚義再被創辦人張忠謀請回重掌研發部門，在蔣尚義勸說下，林本堅才繼續留在台積電工作，直到2015年11月退休。業界認為，蔣尚義與林本堅「氣味相投」，蔣回任後，留任林本堅並非難事。

