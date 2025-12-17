各國拚半導體供應鏈自主 林本堅：人才缺口恐增15倍

崇越捐贈三座半導體模型予清華大學半導體研究學院，昨由崇越董事長潘重良（左）與清華大學半導體研究學院院長林本堅（右）共同簽署合作意向書。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前台積電（2330）研發總經理、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅昨日指出，少子化與博士生不足等人才短缺是台灣半導體業的隱憂，全球則因地緣政治，許多國家都想建立半導體「一條龍」的自主供應鏈，若有3-4個國家都要這樣發展，預估所需人才可能是目前預估缺口的15倍，人才短缺將更嚴重，各國恐難建立完整團隊達成目標。

半導體材料通路商崇越（5434）為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，捐贈3座半導體模型予清華大學半導體研究學院，昨由崇越董事長潘重良與林本堅共同簽署合作意向書，潘重良並宣布未來5年，崇越每年將捐獻3百萬元贊助清華大學半導體研究學院，雙方展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。

林本堅昨受訪針對人才短缺、AI發展、摩爾定律、地緣政治等問題提出他的看法。林本堅認為，半導體市場總量不變，但若被2個國家瓜分，企圖複製完整的半導體產業鏈，結果只是將同一塊市場分成兩半，企業會失去應有的利潤，並不利於持續投資建廠，對各方都不利。

博士生不足 恐缺師資 台灣半導體未來隱憂

林本堅指出，台灣少子化導致人才逐年減少，學生多在碩士畢業即就業，博士生不足成為隱憂，未來恐缺師資；教育部與學校可提升獎學金與待遇，但仍難與業界薪資競爭。他並指出，台灣教授薪資遠低於國際與業界數倍，建議政府改善，鼓勵推動「雙軌制」，透過產學合作，讓業界一些教授級專家也可協助學校培育人才。

至於AI對半導體產業影響性，林本堅認為，AI正面影響有二，其一是AI應用將帶動大量晶片需求，對台積電等公司有利；其二是產業導入AI可輔助製程研發與優化。但AI也潛藏兩大危機，一是年輕人若過度依賴AI、恐喪失獨立思考能力，不利創新；二是AI倫理問題，不能成為犯罪的工具。他說，他最近出期末考考題就要求學生可用AI生成報告，但必須找出並修正其中2個錯誤，以訓練學生判斷思維。

